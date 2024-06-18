Клава Кока стала продюсером полуфиналиста детского «Голоса» Кирилла Скрипника

Клава Кока выпустила множество хитов. В этом году она даже стала ведущей Премии Муз-ТВ. Артистка выпускает клипы, которые собирают миллионы просмотров. Примечательно, что она уже давно стала популярной персоной, но ей пришлось уйти из лейбла Black Star. Для нее это было тяжелым испытанием. Она даже думала о том, что завершит карьеру. Но когда проблемы были улажены, то она почувствовала себя свободной и окрыленной. Теперь звезда готова взять под опеку Кирилла Скрипника, который был участником детского «Голоса». Она уверена, что поможет ему раскрыться.

«Кирилл Скрипник, будущий поп-принц, и мой первый продюсерский проект! За 10 лет карьеры я накопила много опыта, знаний, нарастила неплохие «мышцы» в шоу-бизнесе и теперь я готова помогать расти другим!» – написала Клава Кока в соцсети.

Она отметила, что давно его знает. Артистка хочет сделать из него номер один. Она считает его талантливым и целеустремленным. И Кока уже похвасталась его новой работой – клипом на песню «Если ты кино». Ранее Кирилл тоже был частью Black Star. Он участвовал в мюзиклах и разных конкурсах.