Асти, Бузова, Лепс, Кока и другие исполнители выступят на премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение»

14 июня на сцене СК «ЦСКА Арена» состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — премия «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение».

Концепция мероприятия в этом году — ностальгия по 90-м годам прошлого века и нулевым — этого. Так что, все выступления будут так или иначе отсылать нас к тому времени, которое теперь уже считается золотым для российской поп-музыки.

Эксклюзивные номера готовят такие исполнители, как «Руки вверх!», ANNA ASTI, Григорий Лепс, Клава Кока, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Дима Билан, Мари Краймбрери, Лолита, SHAMAN и другие. Обещается, что выступления будут яркими, каждый номер, как отдельная театральная постановка.

Организаторы мероприятия уже поспешили довольно амбициозно заявить, что церемония 2924 года войдет в историю российского шоу-бизнеса.

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Канал МУЗ-ТВ будет вести прямую трансляцию с церемонии, телевизор нужно включать в 17:00 по московскому времени!