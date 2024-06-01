Киркоров проигнорировал «Евровидение» в 2024 году: «Будем лучше смотреть наше шоу «Голос»

Филипп Киркоров каждый год ездил на «Евровидение». Он поддерживал разных участников, порой его фавориты были не из России. Певец знал все нюансы, был в центре событий. Но вот уже два года конкурс проходит без исполнителей из России. Вот и король отечественной эстрады больше не только не ездит на песенный конкурс, но даже его не смотрит.

«Для меня этот конкурс закончился после того, когда мы вышли из этого праздника жизни», – отметил он. «Все уже было понятно, когда Серегу Лазарева там засудили, отдав победу Джамале…Хотя тогда однозначно победила Россия. И Сережа Лазарев должен был привезти «Евровидение» в Россию. Уже тогда было все понятно с ними. А когда уже это столь явно стало, так это все бесцеремонно и безнаказанно, то мне уже принципиально не хотелось смотреть этот конкурс. Будем лучше смотреть наше шоу «Голос», – высказался Киркоров, пишет KP.RU.

К слову, в этом году «Евровидение» прошел со скандалом. Участника из Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали перед самым финалом, так как на него пожаловалась сотрудница конкурса. Она обратилась в полицию, заявив, что певец к ней приставал. А победителем стал Немо Меттлер из Швейцарии. Благодаря песне «The Code» и необычному номеру он набрал 565 баллов, обойдя соперников с большим отрывом.