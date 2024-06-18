Прохор Шаляпин заявил, что постарел после смерти Татьяны-Клаудиа Дэвис: «Это ужасно»

Прохор Шаляпин не скрывает, что испытывает симпатию к женщинам в возрасте. Он уже три раза был женат. Все избранницы Прохора Шаляпина были старше него.

В 2021 году певец неожиданно представил свою возлюбленную Татьяну-Клаудиа Дэвис. Она была миллионершей и владела сетью адвокатских контор в Канаде. Пара вместе ездила в отпуск. А вскоре после свадьбы избранница Прохора Шаляпина заболела ковидом и умерла в больнице. Прохор Шаляпин отметил, что столкнулся с большим хейтом в свою сторону.

«Писали, что вся наша свадьба — фейк, неправда, розыгрыш и так далее», — сказал Прохор Шаляпин.

По словам певца, он долго думал, почему все именно так произошло.

«После всех этих стрессов у меня произошло какое-то осознание, взросление... Хотя я, пожалуй, не повзрослел, а постарел. Потому что это ужасно, когда человек уходит в самый счастливый момент своей жизни», — высказался Прохор Шаляпин.

Он также сообщил, что отказался претендовать на наследство Дэвис. Прохор Шаляпин решил, что все должно достаться ее родственникам. При этом он пояснил, что адвокат заверял, что если подать иск в суд, то можно отсудить минимум 100 тысяч долларов.

«Я говорю — нет, я на сделку с дьяволом не пойду. К богатству Татьяны никакого отношения не имею», — признался Шаляпин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Недавно Прохор Шаляпин рассказал, что хочет стать отцом.