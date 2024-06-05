Шаляпин назвал Гузееву глупой: «Умный человек не будет унижать слабого ради рейтинга»

Прохор Шаляпин уже давно стал частью шоу-бизнеса. Он отмечал, что над ним многие смеются, но певец подчеркивает, что всегда создает высокие рейтинги, когда появляется в ток-шоу. На этот раз он рассказал, что всегда чувствовал внутреннюю неприязнь к Яне Чуриковой. Прохор заявил, что она плохо ведет «Голос» и ей не удалось в этом плане быть лучше Дмитрия Нагиева.

Досталось от артиста и Ларисе Гузеевой. Он считает, что в шоу «Давай поженимся!» она ведет себя резко и зря оскорбляет людей. Шаляпин считает, что и артистка плохо вела «Голос».

«Вот ей место на завалинке с семечками сидеть, унижать несчастных маргиналов в "Давай поженимся!", чувствовать власть. Я против унижения людей. Человек просидел 30 лет на телевидении. Пора уже поехать на дачу», — высказался певец. «Но ей все равно. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая. Умный человек не будет унижать слабого ради рейтинга», — сказал он в YouTube-шоу Данила Доэрте.

Шаляпин также пояснил, что сам сталкивался с разными ситуациями. Он не может забыть, как его к себе на «Фабрику звезд» не взяла Алла Пугачева. Он посетовал, что она так сделала из-за его фамилии. Певец подверг Примадонну осуждению за то, что она уехзала из страны и назвал ее предательницей. Прохор уверен, что для Аллы Пугачевой только Кристина Орбакайте талантливая.