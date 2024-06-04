Прохор Шаляпин признался, что подкатывал к разведенной Елене Степаненко: «Она меня сразу отвергла»

Прохор Шаляпин много лет выступает на сцене. Он не скрывает, что следит за внешностью. Певец хочет быть привлекательным. Он отдает предпочтение женщинам в возрасте. Примечательно, что его последняя жена Клаудиа Девис умерла из-за ковида вскоре после свадьбы. После этого в серьезные отношения артист не вступал.

В передаче «Фабрика звезд. Подкаст» он рассказал, что хочет детей. Прохор похвалил Евгения Петросяна, который женился на Татьяне Брухуновой и недавно снова стал отцом в 78 лет.

«Я хорошо к ним отношусь. Считаю, что они прекрасная пара», — сказал певец.

Ведущий Данил Доэрти спросил гостя, не жалко ли ему Елену Степаненко, с которой юморист развелся после многолетнего брака.

«Я к Степаненко подкатывал в Большом театре. Она меня сразу отвергла. Она поняла, что там все не просто так. А я думал, что мы будем юморить, смеяться. Ну очень богатая она, да. Больше миллиарда у нее», — признался Шаляпин.