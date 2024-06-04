Прохор Шаляпин признался, что подкатывал к разведенной Елене Степаненко: «Она меня сразу отвергла»

Прохор Шаляпин оказывал знаки внимания экс-жене Евгения Петросяна. Фото: Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин заявил, что имел виды на богатую артистку.

Прохор Шаляпин много лет выступает на сцене. Он не скрывает, что следит за внешностью. Певец хочет быть привлекательным. Он отдает предпочтение женщинам в возрасте. Примечательно, что его последняя жена Клаудиа Девис умерла из-за ковида вскоре после свадьбы. После этого в серьезные отношения артист не вступал. 

В передаче «Фабрика звезд. Подкаст» он рассказал, что хочет детей. Прохор похвалил Евгения Петросяна, который женился на Татьяне Брухуновой и недавно снова стал отцом в 78 лет. 

«Я хорошо к ним отношусь. Считаю, что они прекрасная пара», — сказал певец.  

Ведущий Данил Доэрти спросил гостя, не жалко ли ему Елену Степаненко, с которой юморист развелся после многолетнего брака. 

«Я к Степаненко подкатывал в Большом театре. Она меня сразу отвергла. Она поняла, что там все не просто так. А я думал, что мы будем юморить, смеяться. Ну очень богатая она, да. Больше миллиарда у нее», — признался Шаляпин.

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