Рэпер Тимати предстал с пышной шевелюрой, превратившей его в копию мамы

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный, как Тимати, уже давно стал не только популярным, но и богатым. В свои 40 лет Тимати следит за внешностью. Он регулярно демонстрирует загар, так как ездит к океану. А также рэпер активно занимается спортом. В последнее время он ходит в головных уборах.
Тимати прятал свою шевелюру ото всех. Оказалось, что он отрастил длинные волосы. Примечательно, что его кудрявые волосы топорщились, как солома. Он пришел к салон, чтобы подстричься.
Поклонники были удивлены. Многие поразились тому, как с шевелюрой на голове он сильно похож на свою маму Симону Юнусову. К слову, Тимати поддерживает общение с мамой. Он доверяет ей воспитание своей дочки Алисы. Также артист растит сына Ратмира, которого родила Анастасия Решетова. Прощаться со статусом холостяка он не намерен. Но вот уже два года рэпер состоит в отношениях с моделью Валей Ивановой.
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Симона Юнусова. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
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