Рэпер Тимати предстал с пышной шевелюрой, превратившей его в копию мамы

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный, как Тимати, уже давно стал не только популярным, но и богатым. В свои 40 лет Тимати следит за внешностью. Он регулярно демонстрирует загар, так как ездит к океану. А также рэпер активно занимается спортом. В последнее время он ходит в головных уборах.

Тимати прятал свою шевелюру ото всех. Оказалось, что он отрастил длинные волосы. Примечательно, что его кудрявые волосы топорщились, как солома. Он пришел к салон, чтобы подстричься.