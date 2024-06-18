Максим Галкин* отмечает день рождения в Юрмале

Максим Галкин* в последнее время много путешествует. Первую часть лета он решил посвятить отдыху. Недавно артист вместе с Аллой Пугачевой и детьми приехал в Юрмалу. Он устроит гастроли только в августе. Пока юморист отдыхает с семьей. Он редко публикует личные фото. Но 18 июня Максим Галкин* отмечает свой день рождения. Обычно с самого утра его поздравляют двойняшки Лиза и Гарри, а также жена.

На этот раз он запечатлелся на улице с белыми воздушными шарами. При этом его волосы были мокрыми. Возможно, что именинник только поплавал в бассейне. Артист напомнил, что ему исполнилось 48 лет.