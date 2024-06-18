Максим Галкин* отмечает день рождения в Юрмале

Максим Галкин* в последнее время много путешествует. Первую часть лета он решил посвятить отдыху. Недавно артист вместе с Аллой Пугачевой и детьми приехал в Юрмалу. Он устроит гастроли только в августе. Пока юморист отдыхает с семьей. Он редко публикует личные фото. Но 18 июня Максим Галкин* отмечает свой день рождения. Обычно с самого утра его поздравляют двойняшки Лиза и Гарри, а также жена.
На этот раз он запечатлелся на улице с белыми воздушными шарами. При этом его волосы были мокрыми. Возможно, что именинник только поплавал в бассейне. Артист напомнил, что ему исполнилось 48 лет.
Максим Галкин* празднует день рождения. Фото: соцсети Максима Галкина*
Пока Алла Пугачева публично не поздравила мужа. Скорее всего, пара вечером устроит застолье. Лиза Галкина и Гарри Галкин обычно в день рождения отца читают ему наизусть стихи, делают поделки. В этом году близнецам исполнится по 11 лет.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Так как теперь они находятся у моря, то часто гуляют по пляжу. Максим Галкин* любит играть с детьми, запускать с ними воздушных змеев. В этом году супруги были в Израиле, а потом на Кипре. Они предпочитают жить в теплом климате.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Читайте также: