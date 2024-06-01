Адвокат Шель о Галкине*, пытающемся избавиться от статуса иноагента: «Не хочет, чтобы была такая «кличка»

Супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин*, в третий раз попытался добиться снятия с него статуса иноагента. Однако суд ему вновь отказал.

Перспективы Галкина* и других иноагентов добиться снятия этого статуса оценил адвокат Юрий Шель. По его словам, обращаться в суд с этим вопросом можно лишь один раз, затем уже идут апелляции на решение суда.

«Скорее всего, у него была апелляция. Зря он это сделал, прошел короткий период еще совсем, и он уже обратился. Я думаю, не надо было ему сейчас это делать, а попозже это все предпринимать. Тогда у него были бы все шансы», — заявил адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.

Он отметил, что закон об иноагентах на Галкина* никаким образом не влияет, потому что юморист живет не в РФ, и российские законы на него сейчас не действуют.

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«Главный минус для него, что здесь намек на иностранное финансирование. А он это отрицает, говорит, что только от концертной деятельности получает доход, как и раньше. То есть никем не финансируется и ни в чьих иностранных интересах не выступает. Высказывает свою позицию, и никто ему за это денег не платит. Его этот статус коробит, ему неприятно. Он сын генерал-полковника. У него отец был начальником танковых войск СССР. Самый главный танкист в Советском Союзе был отец, а сын — иноагент. Он, конечно, не хочет, чтобы у него была такая кличка», — пояснил Шель.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.