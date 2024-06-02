75-летняя Пугачева сняла парик, показав иссушенные пряди волос на отдыхе с Галкиным*

Алла Пугачева вот уже второй год живет за границей. За это время Примадонна несколько раз приезжала в Россию, неизменно останавливаясь в подмосковном особняке в деревне Грязь. А вот шоумен Максим Галкин* с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой предпочитает оставаться за границей. На родине он давно не показывается, гастролирует в Европе, а живет с семьей то в Израиле, то в Латвии, то на Кипре. В своем микроблоге Алла Пугачева поделилась свежим фото, на котором она с мужем шоуменом Максимом Галкиным без детей позировали на пирсе среди дорогих яхт.

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Поклонники тут же принялись обсуждать внешность помолодевшей певицы. Алла Пугачева отдала предпочтение мешковатому балахону, а вот свой любимый аксессуар парик надевать не стала, показав свои волосы без прикрас с иссушенными локонами и слипшимися прядями на лбу в виде челки. Возможно, певица перестаралась с фотошопом, отсюда и слегка нависающий нос над верхней губой и пятнышко на щеке. При этом у Аллы Пугачевой гладкая подтянутая кожа на шее, без поперечных складок, которые принято называть «кольцами Венеры» у зрелых дам.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.