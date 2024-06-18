Погребняк обратилась к Баскову: «Спасибо и на том, что не обозвали меня никаким животным»

После Премии Муз-ТВ разгорелся скандал. Ольга Бузова осталась недовольна тем, что о ней на церемонии сказал Николай Басков, который был ведущим мероприятия Муз-ТВ.

Николай Басков заявил, что впервые видит Ольгу Бузову одетой полностью, намекнув на то, что артистку раскритиковали за откровенный наряд в Уфе. После этого Ольга Бузова заявила, что хороших ведущих стало трудно найти, а также, что иногда лучше помолчать, даже если в руках микрофон.

Николай Басков же как раз не стал отмалчиваться. Сначала он сравнил пение Ольги Бузовой с криком козы, а потом вступил в ссору с Марией Погребняк, которая поддержала за лучшую подругу.

Николай Басков выложил архивное видео, на котором запечатлено, как Мария Погребняк постановочно дерется с Миланой Тюльпановой. По мнению Николая Баскова, женщина должна себя вести достойно, чтобы ее уважали.

Погребняк решила прокомментировать его слова в соцсети.

«Николай, ну спасибо и на том, что не обозвали меня никаким животным. Да еще и потратили свое время на поиски постановочного ролика трехлетней давности. Кстати, раз уж у вас скучный свободный вечер, то можете еще полистать Интернет, там есть мое фото с бокса и даже с кровью», – заявила Мария Погребняк.