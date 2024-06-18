Басков конфликтует с Погребняк из-за обидевшейся на него Бузовой: «Повел себя как мелочный хам»

Николай Басков привлек к себе внимание, отпустив несколько шуток на Премии Муз-ТВ. На него обиделась Алина Загитова. Ей не понравились слова певца, который назвал ее «дорогой подтанцовкой».

Еще больше на Николая Баскова стала точить зуб Ольга Бузова. На Премии она выступила в мерцающем комбинезоне. Примечательно, что Басков заявил, что впервые увидел ее полностью одетой. Таким образом он подколол ее за выход на сцену в Уфе в откровенном наряде. Артистка посчитала, что ему лучше молчать, чем говорить.

Но Николай Басков решил ответить Ольге Бузовой. В микроблоге сравнил пение Ольги Бузовой с криком козы. После этого за нее вступилась подруга Мария Погребняк. Она пристыдила артиста за его поведение. По словам блондинки, в стране стало не только мало ведущих, но и настоящих мужчин.

«До какой степени деградации надо дойти, чтобы назвать женщину козой? Позор Николаю Баскову, который повел себя как мелочный хам», – высказалась Мария Погребняк в соцсети.

Ее слова заставили Баскова прервать молчание. Он хлестко высказался в адрес подруги Ольги Бузовой, а также выложил кадры, на которых Мария Погребняк постановочно дерется с другой светской львицей Миланой Тюльпановой.

«А чтобы женщину уважали, она, прежде всего, сама должна себя вести достойно!» - написал певец Николай Басков.