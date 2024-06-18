Виллу Софии Ротару за 2 млрд рублей в Крыму хотят отдать под санаторий

София Ротару раньше приезжала в Россию. Она выступала на «Песне года». Артистку можно было увидеть и в новогодних огоньках. Но вот уже два года София Ротару не появляется в России. Певица предпочитает ездить в Европу.

Но в Ялте у Софии Ротару имеется роскошный особняк, который звезда не посещает. Виллу за 2 млрд рублей в Крыму предлагают переделать под санаторий. С такой инициативной выступила общественная организация «Ветераны России». Они просят генпрокуратуру выйти с иском об изъятии здания.

Ранее особняк Софии Ротару хотели переделать под ЗАГС, но в итоге дело остановилось.

Напомним, София Ротару приобрела виллу в Крыму почти 30 лет назад. Примечательно, что она выкупила его с аукциона, а сам дом включен в реестр национального культурного наследия. Ей удалось его приобрести всего за 500 долларов. Изначально здание было «больницей Роффе», построенной в XIX веке. Артистка сделала из виллы отель.

Общественники подозревают, что Ротару могла приобрести здание с нарушением закона.

По материалам телеграм-канала Shot