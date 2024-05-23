Продюсер Красная заявила, что Ротару поднимала ценник в два раза, если выступала на одной сцене с Пугачевой

София Ротару уже несколько лет не прилетает в Россию. А раньше она часто выступала на одних и тех же мероприятиях с Аллой Пугачевой. Ходили слухи, что они конкурировали. Промоутер Сергей Лавров заверил, что Примадонна не простила второго мужа Александра Стефановича, который отдал роль в своем фильме Ротару. Однако телевизионный продюсер Алина Красная уверена, что настоящей причиной соперничества советских певиц были гонорары. Она отметила, что на этой почве часто возникали вопросы.

«Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», — вспомнила Алина.

Она рассказала, что однажды на фестивале в Баку Пугачева выступила за полмиллиона долларов. По ее словам, об этом узнала София Михайловна и стала сильно злиться, так как ей заплатили меньше. Также певице не понравилось, что для ее коллеги предоставили частный самолет для полета в Баку, а ей пришлось лететь обычным рейсом.

Но при этом, когда случались проблемы, они оказывали помощь друг другу. Ротару однажды передала таблетку Алле Борисовне, когда у певицы разболелась голова во время сборного концерта, пишет KP.RU.