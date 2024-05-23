Промоутер Лавров признался, что Пугачева обиделась на Стефановича, когда он взял в кино Ротару: «Простить не смогла»

Алла Пугачева несколько раз состояла в браке. Когда она была в отношениях с Александром Стефановичем, режиссер решил снять фильм «Душа». В нем певица хотела сыграть главную роль, но ее муж выбрал Софию Ротару после ссоры с возлюбленной. Промоутер Сергей Лавров признался, что между артистками была конкуренция. Он отметил, что этот поступок Стефановича окончательно разрушил их брак со звездой.

«Алла Борисовна такого выпада благоверному простить не смогла: отношения супругов окончательно испортились, и пара распалась. Участие в этой интриге Софии Михайловны Пугачеву задело, хоть она и не подала виду», — заявил Лавров.

Он считает, что у Примадонны была тайная конкуренция с Ротару. По его словам, даже в общении с журналистами певица могла спросить, что ответила София Михайловна, а уже потом давала свой ответ, пишет KP.RU. Лавров заявил, что у Аллы Борисовны также было соперничество с Ларисой Долиной и даже с Людмилой Гурченко. Но сама Долина отрицала, что у нее была конкуренция с коллегой.