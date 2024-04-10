Экс-директор Ротару о молчании певицы после теракта в «Крокусе»: «Переживала очень сильно»

22 марта случился теракт в «Крокус Сити Холл». В результате стрельбы злоумышленников и поджога здания погибли 145 человек. Артисты выразили соболезнования семьям, которые потеряли близких. Многие сделали пожертвования.

А вот София Ротару никак не отреагировала на трагедию. Даже в соцсетях она не выставила поста о случившемся. Многие поклонники исполнительницы «Хуторянки» были удивлены. Но бывший директор звезды Сергей Лавров рассказал, что она просто не привыкла демонстрировать свои эмоции.

«Она не выразила соболезнования публично, потому что она такой человек, не любит свои переживания выносить на публику. То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно», — сказал продюсер.

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Также он пояснил, что Ротару не ведет свои соцсети сама. По его словам, певица попросила свою невестку вести ее страничку. Она даже не пользуется услугами профессионального SMM-менеджера. Лавров добавил, что у Софьи Михайловны нет проблем со здоровьем, но пока она не собирается возобновлять выступления, пишет «МК».