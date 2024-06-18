Спектакль с Чулпан Хаматовой отменили в театре в Латвии

Чулпан Хаматова является известной персоной. Но она уехала из России. Уже около двух лет артистка находится в Латвии. Она ранее не исключала, что ей придется работать таксистом. Чулпан Хаматова уже по себе знает, что российские артисты за границей не востребованы. Но ей удалось попасть в Новый Рижский театр.

На этот раз выяснилось, что Хаматова осталась без работы. Культурное учреждение ввело мораторий на спектакли на русском языке, потому спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в котором Чулпан играет с Максимом Сухановым отменили.

Гастроли на русском языке тоже были отменены. Пока Чулпан Хаматова никак не комментирует случившееся. Ей не удается обрести стабильность в Латвии. Местные не принимаю ее в свой круг. Также Чулпан Хаматова не выучила латышский язык, пишет KP.RU.