Чулпан Хаматова о своем отъезде из России: «Будешь работать таксистом, курьером, кем угодно»

Актриса Чулпан Хаматова два года назад уехала из России на фоне мировых событий. Как оказалось, звезда загодя готовила пути к отступлению. Чулпан Хаматова купила недвижимость в Латвии много лет тому назад. И сейчас живет именно в этой стране.

Работает Чулпан Хаматова в Новом Рижском театре. По признанию знаменитости, она не рассчитывала, что, уезжая из России, она вновь когда-нибудь сможет играть на сцене.

Чулпан Хаматова говорила о том, что в Европе русскоязычные артисты не востребованны, потому идут работать туда, куда возьмут.

«И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, давать частные уроки по актерскому мастерству», — сделала выводы Чулпан Хаматова.

При этом актриса считает, что ее решение об эмиграции было правильным.

«У меня не было иного варианта... Когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос», — призналась Хаматова.

По материалам KP.RU

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