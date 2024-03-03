Чулпан Хаматова считает, что Данила Козловский сидит без работы из-за нее

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Якобы стоило актеру выйти с ней на одну сцену, как его спрос на рынке кино тут пошел на спад.

Чулпан Хаматова не так давно снова разразилась тирадой на тему своей непростой жизни за границей. Актриса заявила, что покидая родину, она прекрасно понимала, что едва ли будет кому-то нужна в чужом окружении. Чулпан призналась, что готовила себя к тому, что ей придется подрабатывать таксистом, курьером или даже давать частные уроки актерского мастерства, чтобы хоть как-то прокормиться, одевать и обувать детей. Поэтому Хаматова рада уже и тому, что ее пригласили в один из местных театров.

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При этом Чулпан Хаматова уверена, что именно она виновата в неудачах Данилы Козловского. Актриса припомнила, что они вместе выступали в Лондоне на благотворительном вечере. Там Данила и Чулпан прочитали «Несерьезные рассказы». Эта совместная работа, как выразилась актриса, стала токсичной для Козловского. Однако Чулпан дала понять, что предупреждала своего коллегу, что их совместное появление в рамках этого проекта может сказаться на его дальнейшей работе. И как считает актриса, Данила был к этому готов.

Сам Козловский то и дело пропадает в США. Он часто ездит к дочери и собирается давать гастроли за границей. Так что совсем без работы актер не сидит.

По материалам «СтарХит»

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