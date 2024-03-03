Чулпан Хаматова считает, что Данила Козловский сидит без работы из-за нее

Чулпан Хаматова не так давно снова разразилась тирадой на тему своей непростой жизни за границей. Актриса заявила, что покидая родину, она прекрасно понимала, что едва ли будет кому-то нужна в чужом окружении. Чулпан призналась, что готовила себя к тому, что ей придется подрабатывать таксистом, курьером или даже давать частные уроки актерского мастерства, чтобы хоть как-то прокормиться, одевать и обувать детей. Поэтому Хаматова рада уже и тому, что ее пригласили в один из местных театров.

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При этом Чулпан Хаматова уверена, что именно она виновата в неудачах Данилы Козловского. Актриса припомнила, что они вместе выступали в Лондоне на благотворительном вечере. Там Данила и Чулпан прочитали «Несерьезные рассказы». Эта совместная работа, как выразилась актриса, стала токсичной для Козловского. Однако Чулпан дала понять, что предупреждала своего коллегу, что их совместное появление в рамках этого проекта может сказаться на его дальнейшей работе. И как считает актриса, Данила был к этому готов.

Сам Козловский то и дело пропадает в США. Он часто ездит к дочери и собирается давать гастроли за границей. Так что совсем без работы актер не сидит.

По материалам «СтарХит»