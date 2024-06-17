Петра Чернышова регулярно видят с пятилетней дочкой Милой на могиле Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк несколько раз была в браке. Однако ее союз с Петром Чернышевым стал самым крепким. Их назвали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Актриса пять лет боролась с онкологическим заболеванием. Она не появлялась на публике. Рядом с ней находились родные. Последние дни жизни она провела в клинике. Петр находился рядом с ней. Он окутал ее любовью и заботой.

Заворотнюк умерла на его руках. 1 июня состоялось отпевание, а также похороны артистки. В храме была даже пятилетняя дочка звезды сериала «Моя прекрасная няня» Мила. Она подбадривала отца.

И теперь Чернышев не может смириться со своим горем. Он регулярно приходит на кладбище вместе с дочкой. Об этом рассказывают очевидцы. С момента смерти актрисы прошло уже более двух недель, пишет KP.RU.

Ранее фигуриста также видел на кладбище с букетом цветов. Он всегда поправляет венки и целует крест. Похоронили Заворотнюк на аллее деятелей искусства на Троекуровском кладбище.