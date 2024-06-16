Петр Чернышев пришел на могилу Анастасии Заворотнюк с букетом цветов

В минувшую субботу фигурист Петр Чернышев посетил могилу своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, на Троекуровском кладбище. Как сообщается, Петр Чернышев приехал на погост вместе с пятилетней дочкой Милой.

Но по какой-то причине он не стал подводить девочку к могиле мамы. Мила осталась в машине. Вероятно, с кем-то еще из родственников, которые сопровождали Петра Чернышева в его траурной миссии.

Петр Чернышев привез на могилу Анастасии Заворотнюк большой букет цветов. При этом он заботливо полил розы, которые были оставлены поклонниками актрисы на ее захоронении.

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По некоторым данным, вместе с Петром Чернышевым могилу Анастасии Заворотнюк посетила Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Пара приезжала на открытие памятника модельеру Валентину Юдашкину на Троекуровском кладбище и заодно поклонилась памяти Анастасии Заворотнюк.

По материалам starhit.ru