Лолита заявила, что ей надоело заниматься огородом: «Я наелась этого! Лучше песни петь!»

Лолита Милявская после вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года оказалась в сложной ситуации. Ей объявили бойкот на телевидении и вырезали из эфира. Также отменились ее концерты. Сначала артистка старалась отнестись к этому позитивно.
Она занималась уборкой дома, а потом приехала в дом в Болгарии, где стала высаживать растения и ухаживать за огородом. А 18 мая она вышла на связь и объявила, что ей надоело быть огородницей. Звезда решила вернуться на сцену с новыми треками.
«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я присытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление и клип снимать, видосики пилить, и треки вам показывать», — сказала Лолита.
«Уже на связи с классной командой по съемкам клипа. Второй трек в работе. После отпуска — в студию! Я научилась жить по самочувствию. И главное, не делать ни из чего культа: ни из работы, ни из личной жизни», — добавила она.
Поклонники и друзья поддержали певицу.
Напомним, что ранее Филипп Киркоров, Анна Asti также смогли возобновить концерты после скандала из-за вечеринки Ивлеевой.
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