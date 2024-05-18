Лолита заявила, что ей надоело заниматься огородом: «Я наелась этого! Лучше песни петь!»

Лолита Милявская после вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года оказалась в сложной ситуации. Ей объявили бойкот на телевидении и вырезали из эфира. Также отменились ее концерты. Сначала артистка старалась отнестись к этому позитивно.

Она занималась уборкой дома, а потом приехала в дом в Болгарии, где стала высаживать растения и ухаживать за огородом. А 18 мая она вышла на связь и объявила, что ей надоело быть огородницей. Звезда решила вернуться на сцену с новыми треками.