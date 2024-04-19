Леонид Дзюник: «Рад, что Лолита возвращается! Она не заслуживает обструкции, которой ее подвергли»

Певица Лолита после скандальной «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой фактически осталась без работы: артистку перестали приглашать на различные проекты, кроме того, отменили концерты в нескольких городах.

Однако, как сообщает Vokrug.tv, Лолита все-таки возвращается в шоу-бизнес и на телевидение, став ведущей нового проекта на НТВ «ВИА Суперстар!». На днях ее заметили на съемках шоу.

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал возвращение Лолиты в шоу-бизнес специально для Teleprogramma.pro.

«Рад, что Лолита возвращается. А то, что Лолита сказала в фильме Ксении Собчак, что уходит на пенсию, — это неправильно. Она талантливая певица, талантливый человек, таких, как она, на эстраде у нас сегодня нет, поэтому очень приятная новость! Она не заслуживает той обструкции, которой ее подвергли. Это неправильно, она не враг, не предатель и действительно оказалась не в том месте не в то время и вошла не в ту дверь», — высказался Дзюник.

Продюсер выразил глубокое убеждение, что Лолита Милявская никого не хотела обидеть и не обидела.

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