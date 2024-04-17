Лолита назвала любимую песню певца SHAMAN: «Я русский»

Певица Лолита Милявская недавно объявила о своем решении уйти на пенсию и завершить концертную деятельность. Это произошло после того, как ее концерты по России были отменены, вероятно, из-за недавнего скандала с голой вечеринкой у блогера Насти Ивлеевой.

Продюсер Леонид Дзюник изданию Teleprogramma.pro выразил свое возмущение этим решением, считая его неправильным. Он уверен, что Лолита не должна опускать руки и завершать карьеру.

Однако пока 60-летняя певица Лолита решила уступить дорогу молодым исполнителям. В частности, она призналась, что ей нравится популярный российский артист SHAMAN. Особенно она впечатлена его песней «Я русский», пишет Zhizn.ru.

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