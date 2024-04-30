Пани Тереза из «Кабачка «13 стульев» Зоя Зелинская умерла после инсульта, в сознание не пришла

В понедельник, 29 апреля, стало известно о смерти Пани Терезы из «Кабачка «13 стульев» Зои Зелинской. Актриса на протяжении 70 лет служила в Театре сатиры. Сын народной артистки РСФСР, которая скончалась на 95-м году жизни, поделился подробностями произошедшего.

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Несмотря на преклонный возраст, она участвовала в знаменитом спектакле «Где мы?…» вместе с Александром Ширвиндтом. Высокая и стройная, Зелинская сохраняла свою форму даже в зрелом возрасте благодаря своему прошлому в качестве манекенщицы. Ее сын от второго брака сообщил, что у его матери случился инсульт, после которого она оказалась в больнице, в частности, в отделении реанимации, и вскоре скончалась, так и не придя в сознание. Поклонники и коллеги выражают соболезнование семье артистки.

По материалам «МК»