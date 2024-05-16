Народный артист России Олег Леваков умер на 77-м году жизни

В Санкт-Петербурге умер Олег Леваков. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета, где он работал режиссером-постановщиком. Народному артисту России было 76 лет. Причина его смерти пока не называется. Целых 50 лет Леваков проработал в театре.

О личной жизни актера ничего неизвестно. Он сыграл во многих спектаклях, а также снимался в кино. Одной из последних его работ стали съемки в остросюжетном фильме «Алекс Лютый».

Прощание с артистом состоится 18 мая. Оно пройдет на основной сцене театра Ленсовета. Затем состоится отпевание во Владимирском соборе. А похоронят Левакова на Ковалевском кладбище.

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