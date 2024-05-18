Наташа Королева после инцидента в Кремле выступит в Пятигорске

Наташа Королева была раздосадована, когда ее выступление в Кремле в честь Дня Победы вырезали из эфира. Примечательно, что она вскоре уехала в Пятигорск. Там певица с мужем Сергеем Глушко остановилась в одном из самых дорогих санаториев. Она восстанавливает силы после случившегося. Один день проживания там ей обходится в 100 тысяч рублей. Год назад артистка там проводила время с мамой Людмилой Порывай.

Но теперь Наташа готова вернуться на сцену. Она сделала заявление после неприятного инцидента в Кремле.

«На этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», — заявила артистка.

Напомним, что в этом году она уже сталкивалась с критикой. Певица ездила в США, где есть недвижимость у ее мамы. Однако там Королева провела всего несколько недель. Она почти каждый год приезжает в Америку, но большую часть времени проводит в России.

Ранее у Глушко отношения с тещей стали натянутыми. Так как Порывай родом из Киева, сейчас она сильно переживает за соседскую страну.

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