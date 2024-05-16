Наташа Королева уехала из Москвы в Пятигорск вместе с мужем: «Принимали лечебные ванны»

Наташа Королева не так давно выступила в Кремле на концерте в честь 9 Мая. Она была расстроена, когда ее номер из телевизионного эфира вырезали. После это случая певица не появлялась на публике. На этот раз оказалось, что она решила уехать из Москвы.

Артистка отправилась на Кавказские Минеральные Воды. Она захотела посвятить время здоровью, поэтому приехала в санаторий, который впервые посетила год назад со своей мамой. А теперь звезда туда привезла мужа Сергея Глушко.

«Все было шикарно. Мы принимали лечебные ванны, делали грязевые процедуры. Но самое главное, конечно, это - вода», – поделилась Наташа, пишет « МК ».

Пока неизвестно, когда певица вернется в столицу. В феврале она также уезжала в США, чтобы отпраздновать юбилей своей мамы Людмилы Порывай. Однако тогда артистка вернулась на родину спустя несколько недель.

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