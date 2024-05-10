Наташа Королева расстроилась, узнав, что ее выступление вырезали из эфира

Певица Наташа Королева 9 мая выступила на концерте, посвященном Дню Победы, в Кремле. Однако номер с участием певицы не показали по ТВ, вырезав его из эфира.

Стало известно, что Наташа Королева выразила свое разочарование этим фактом. В окружении певицы Наташи Королевой сообщили, что она была очень расстроена таким решением, поскольку тщательно готовилась к выступлению и относится к этому празднику очень серьезно и ответственно.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, она так тщательно к нему готовилась», - поделился инсайдер из окружения исполнительницы.

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Источник добавил так же, что в семье Наташи Королевой есть ветераны Великой Отечественной войны, и она назвала своего сына Архипа в честь деда, который погиб в 1944 году под Кенигсбергом. Получив предложение принять участие в концерте, певица сразу же согласилась.

По материалам MK.RU

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