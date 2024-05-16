Зрительница с концерта «ДДТ» заявила, что Пугачева перестала гулять на Кипре: «Ощущение, что Алла живет в четырех стенах»

Алла Пугачева уже несколько месяцев находится на Кипре. Там она отметила свое 75-летие. А на днях певица посетила концерт «ДДТ» с Максимом Галкиным*. Артистка, как оказалось, испытывает проблемы со здоровьем.

Она жаловалась, что у нее отекают ноги еще осенью прошлого года. Появилось мнение, что артистке не подходит местный климат. А теперь одна из зрительниц концерта рассказала, что Примадонна стала выглядеть неважно и с трудом ходит. Поклонники также перестали ее видеть на прогулках.

«Алла как-то сдала, - делится своим впечатлением один из зрителей концерта «ДДТ» на Кипре. – Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена – все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности. Раньше она часто с Галкиным* гуляла, наслаждалась красотами Кипра. Мы – местные – постоянно обсуждали, где и когда видели Пугачеву. Сейчас такого нет: такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», – цитирует свой источник « МК ».

А фото с концерта оценила пластический хирург Мадина Байрамуков а. Она тоже считает, что у певицы неважный внешний вид. Эксперт отметила, что у Пугачевой подбородок стал более тяжелый, а губы неровные и асимметричные. По словам Мадины, это все результат неудачной пластики. Она также заметила, что артистка скрывает круги под глазами с помощью косметики и фотошопа.