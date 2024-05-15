Алла Пугачева вместе с мужем появились на концерте Юрия Шевчука на Кипре: «Сделал встречу незабываемой»

Алла Пугачева провелв время с друзьями. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева повеселилась в компании Олега Тинькова* и Юрия Шевчука. Артистка подпевала, когда звучали хиты ДДТ.

Алла Пугачева старается не сидеть дома. Хоть певица и находится за границей, там она видится с друзьями. 14 мая Примадонна посетила концерт группы ДДТ. Она пришла вместе с мужем Максимом Галкиным*. 

Певица облачилась в кожаные лосины и кардиган салатового цвета. Она дополнила образ аксессуарами. При этом артистка сделала нежный макияж и использовала шиньон, который сделал прическу небрежной. Она подпевала, когда слышала любимые хиты. С ней рядом сидел супруг. 

Также Алла Борисовна запечатлелась с Олегом Тиньковым*. Они виделись несколько дней назад. Возможно тогда певица позвала его на концерт. Также с ней сделал фото Юрий Шевчук. Он был в серых джинсах, черной футболке и кофте на молнии. Пугачева дала понять, что выступление группы погрузило ее в воспоминания о юности и Санкт-Петербурге. 

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — заявила Алла Борисовна.

Алла Пугачева, Максим Галкин* и Юрий Шевчук. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Поклонники удивились, что певица выглядела неряшливо. Другие посчитали, что ей сделали неудачный макияж. Напомним, что в последнее время Пугачева часто сталкивается с критикой. Многие осуждают ее за громкие высказывания. Также певица намеревалась выпустить новую песню 13 мая, но потом перенесла дату премьеры.

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Алла Пугачева, Юрий Шевчук и Олег Тиньков*. Фото: соцсети Аллы Пугачевой

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