Алла Пугачева вместе с мужем появились на концерте Юрия Шевчука на Кипре: «Сделал встречу незабываемой»

Алла Пугачева старается не сидеть дома. Хоть певица и находится за границей, там она видится с друзьями. 14 мая Примадонна посетила концерт группы ДДТ. Она пришла вместе с мужем Максимом Галкиным*.

Певица облачилась в кожаные лосины и кардиган салатового цвета. Она дополнила образ аксессуарами. При этом артистка сделала нежный макияж и использовала шиньон, который сделал прическу небрежной. Она подпевала, когда слышала любимые хиты. С ней рядом сидел супруг.