Мариам Мерабова заявила, что Алла Пугачева никогда не любила родную страну: «Простят, к сожалению. А нельзя»

Алла Пугачева предпочла два года назад уехать жить в Израиль. Это решение было таким неожиданным, что многие удивились и даже решили, что к этому ее принудил Максим Галкин*. Однако потом певица несколько раз нелестно высказывалась о родине и даже назвала россиян «рабами» и «холопами». Мариам Мерабова призналась, что отъезд Примадонны для нее не стал неожиданностью.

Ее свекр Левон написал слова песни «Робот», которую та исполняла. Также звезда звала Мариам преподавать в музыкальную школу. Но она оттуда ушла, когда увидела, что дети пели под фонограмму.

«Я не наблюдала от нее особой любви к стране. Особого уважения тоже не наблюдала», — сказала Мерабова.

Участница шоу «Голос» и «Три аккорда» высказала мнение, что эра Пугачевой завершилась уже давно. Она считает, что этот момент настал, когда певица прекратила сотрудничество с советскими авторами, которые раньше писали для нее шлягеры. Мариам отметила, что Примадонна проявляла свой характер, когда общалась с Микаэлом Таривердиевым, который предложил звезде исполнить романс. Мерабова дала понять, что прощать Аллу Борисовну после ее высказываний не хочет.

«Простят, к сожалению. А нельзя. Я бы не простила», — высказала свое мнение певица, пишет « АиФ ».

Напомним, что на днях Пугачева вышла в свет. Она находится на Кипре, где посетила концерт ДДТ. Певица с радостью пообщалась с Юрием Шевчуком. Она призналась, что его песни окунули ее во времена юности.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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