Наталья Подольская рассказала, как певица Слава помогла ей на «Фабрике звезд»: «Принесла мне свои личные вещи»

Наталья Подольская является известной исполнительницей, но так было не всегда. Она начала карьеру, когда попала на пятую «Фабрику звезд» Аллы Пугачевой. Тогда у нее особо не было концертных нарядов. И одной из тех, кто помог молодой артистке была Слава. Она с ней исполнила свой хит «Попутчица», а также принесла коллеге наряды. Этот поступок впечатлил Наталью.

«Слава принесла мне свои личные вещи. Это была крутая белая куртка с бахромой, дико модная. И нереальные белые ботфорты, тоже все в бахроме. Не знаю, сколько все это стоило. На тот момент у меня вообще не было денег. Для меня это было что-то невероятное», – поделилась Наталья.

Она также подчеркнула, что Слава очень отзывчивый человек. Позже они стали сотрудничать в продюсерском центре Виктора Дробыша. Но Подольская отметила, что не отнеслась к ней как к сопернице. Позже она ушла от Дробыша. В 2023 году ее примеру последовала Слава, пишет Voice.

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