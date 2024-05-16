Успенская о судебном иске Киркорова на 10 млн рублей: «Это просто позор — затевать такие разборки»
Любовь Успенская хочет добиться справедливости. Фото: Global Look Press
Любовь Успенская считает, что поднят не вопрос денег, а принципиальный.
Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской. Он посчитал, что она его оскорбила, когда в интервью назвала женоненавистником. Певец теперь требует, чтобы она ему выплатила 10 миллионов рублей. При этом их конфликт начался еще раньше, когда Успенская стала обвинять хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности. Она призналась, что делала у него операцию и недовольна результатом. К ней присоединились и другие пациенты Хайдарова. Но Киркоров заступился за врача и стал утверждать, что на него клевещут.
Примечательно, что теперь Успенская прокомментировала суд с коллегой. Она попросила справедливости. Певица считает, что это не вопрос денег, а принципиальный. Она заявила, что клинику Хайдарова закрыли из-за ее обращений.
«Дорого Филипп оценил свою «честь». Я имею мнение, что сегодня это просто позор — затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть. Если бы я была не права, я бы ему больше отдала. Но тут что он хочет доказать? – добавила звезда, пишет «МК».