Успенская о судебном иске Киркорова на 10 млн рублей: «Это просто позор — затевать такие разборки»

Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской. Он посчитал, что она его оскорбила, когда в интервью назвала женоненавистником. Певец теперь требует, чтобы она ему выплатила 10 миллионов рублей. При этом их конфликт начался еще раньше, когда Успенская стала обвинять хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности. Она призналась, что делала у него операцию и недовольна результатом. К ней присоединились и другие пациенты Хайдарова. Но Киркоров заступился за врача и стал утверждать, что на него клевещут.

Примечательно, что теперь Успенская прокомментировала суд с коллегой. Она попросила справедливости. Певица считает, что это не вопрос денег, а принципиальный. Она заявила, что клинику Хайдарова закрыли из-за ее обращений.

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«Дорого Филипп оценил свою «честь». Я имею мнение, что сегодня это просто позор — затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть. Если бы я была не права, я бы ему больше отдала. Но тут что он хочет доказать? – добавила звезда, пишет « МК ».

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