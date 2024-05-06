Филипп Киркоров заявил, что отказался от алкоголя после пластики: «Из меня вырезали половину меня»

Филипп Киркоров недавно отпраздновал 57-летие. Если начало года у него было сложным, так как он не мог давать концерты и сниматься для телевидения после вечеринки Насти Ивлеевой, то теперь дела короля отечественной эстрады снова идут в гору. Накануне он стал гостем в передаче «Шоу Воли». Артист рассказал ведущему проекта, что у него амбициозные планы на будущее.

В начале передачи комик Илья Соболев предложил Киркорову выпить за его здоровье. Однако оказалось, что певец воздерживается от алкоголя и с 2023 года, после операции по удалению 20 килограммов лишнего веса, ведет здоровый образ жизни.

«Я не пью. Вообще. Я на абсолютном ЗОЖ. Я взвесился перед программой — 96,5 кг. А полтора года назад был 116 кг. Из меня вырезали половину меня», — заявил Филипп Бедросович.

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Кроме того, артист похвастался, что летом начнутся съемки фильма, в котором он сыграет главную роль, а в первый день зимы состоится премьера его 23-минутного музыкального клипа. Свое новое видео он сравнил с творчеством Майкла Джексона, который любил делать клипы, длинной больше 5 минут. Киркоров подчеркнул, что всех ждет сюрприз.