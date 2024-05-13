Адвокат Добровинский о суде Киркорова и Успенской: «Возразить противной стороне нечего»

Недавно Филипп Киркоров подал иск в суд против Любови Успенской. Ему не понравились слова, которые коллега по шоу-бизнесу произнесла в его адрес во время интервью.

Король отечественной эстрады требует с артистки 10 миллионов рублей за то, что она назвала его «женоненавистником». Уже состоялось первое заседание суда по этому делу. Адвокат Александр Добровинский сразу отметил, что представительница Успенской приехала, хотя ранее заверяла, что суд с Киркоровым их не интересует.

«Представительница американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев говорила, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует, и ходить на суд никто не собирается. Но это оказалось ложью, Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что не подготовлена. Она просила перенести заседание. Но суд ее выслушал и начал заседание», — высказался Александр Добровинский.

Он также отметил, что когда Сенина попыталась сбить суд, затронув тему «голой» вечеринки, то суд ее слова отверг, так как сначала было интервью Успенской, а уже потом состоялась нашумевшая вечеринка Насти Ивлеевой. По словам судьи, на сайте есть вся информация об иске, поэтому слова представительницы Успенской о том, что она ничего не знала, не были учтены.

«Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся к «голой» вечеринке и ситуации в стране. Но «голая» вечеринка была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», — прояснил ситуацию Добровинский.

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