Филипп Киркоров опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы: «Низкий поклон всем героям!»

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров напомнил всем о великом событии.

Поп-король Филипп Киркоров в числе первых знаменитостей напомнил своим подписчикам о великом событии. Филипп Киркоров разместил на своей страничке в микроблоге поздравление с 9 мая.

Оно получилось лаконичным, но при этом емким.

«С Днем Великой победы! С 9 мая! Низкий поклон всем героям!» - написал Филипп Киркоров.

Публикацию Филипп Киркоров сопроводил снимком, на котором предстал на Красной площади. Выглядит Киркоров в кадре вполне презентабельно и строго. Он облачен в черное пальто и белую рубашку.

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Филипп Киркоров поздравил всех с 9 мая. Фото: соцсети Филиппа Киркорова

Поздравление певца Филиппа Киркорова с Днем Победы собрало множество лайков и комментариев от его подписчиков.

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