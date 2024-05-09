Филипп Киркоров опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы: «Низкий поклон всем героям!»

Поп-король Филипп Киркоров в числе первых знаменитостей напомнил своим подписчикам о великом событии. Филипп Киркоров разместил на своей страничке в микроблоге поздравление с 9 мая.

Оно получилось лаконичным, но при этом емким.

«С Днем Великой победы! С 9 мая! Низкий поклон всем героям!» - написал Филипп Киркоров.

Публикацию Филипп Киркоров сопроводил снимком, на котором предстал на Красной площади. Выглядит Киркоров в кадре вполне презентабельно и строго. Он облачен в черное пальто и белую рубашку.