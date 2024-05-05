Умер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме «Титаник»

Сегодня, 5 мая, утром стало известно о кончине актера Бернарда Хилла. Ему было 79 лет. О смерти актера сообщил его агент.

Бернард Хилл приобрел мировую известность благодаря своим ярким ролям. Одной из самых запоминающихся стала роль капитана Эдварда Смита в фильме «Титаник» 1997 года, который получил премию «Оскар». Также он запомнился зрителям по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец».

Эти два фильма, в которых участвовал Хилл, собрали в прокате более 1 миллиарда долларов и получили 11 премий «Оскар».

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Бернард Хилл умер всего за несколько часов до его возвращения на телевидение в драме Мартина Фримена «Спасатель», которая должна была выйти в эфир на канале BBC One вечером 5 мая.

По материалам dailymail.co.uk