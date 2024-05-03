29-летний актер Данила Гребнев умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался артист детского театра «Фонарик» Данила Гребнев, ему было всего 29 лет. Тело молодого человека в его квартире обнаружили товарищи по работе. Случилось это приблизительно через сутки после смерти Данилы Гребнева.

Коллеги артиста отправились к нему домой, когда тот не появился в театре в положенное время. После того, как им никто не открыл, сотрудники театра вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь в квартиру Данилы Гребнева, найдя там его бездыханное тело.

О причинах смерти артиста пока ничего не сообщается.

Данила Гребнев окончил Марийский колледж культуры и искусства, работал в кукольном театре в Йошкар-Оле. Затем переехал в Санкт-Петербург и устроился на работу в детский театр.

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Помимо актерства, Данила Гребнев увлекался музыкой, поэзией и философией.

По материалам MK.RU