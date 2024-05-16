Волочкова рассказала, что ютилась в коммуналке с семьей и животными на заре карьеры

Анастасия Волочкова регулярно летает на Мальдивы и демонстрирует, как может позволить себе ездить на роскошном автомобиле, жить в особняке на Рублевке и покупать себе дорогие наряды. Но она признается, что так было не всегда. Балерина сначала училась и работала больше других, чтобы стать примой в Большом театре.

Также она заставила себя не чувствовать голод, чтобы меньше есть и быть в идеальной форме. При этом на заре своей карьеры ей приходилось ютиться в комнате с семьей и животными, так как жили они в коммуналке.

«Там было три комнаты, в одной из которых жили мы. Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка», – описала Волочкова тот период в шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3.

Позже балерина также пережила большую любовь. Однако из-за этого у нее разладились отношения с родными. В 19 лет артистка стала встречаться со звездой балета Фарухом Рузиматовым.

«И моя мама вставала в дверях и не пускала меня на свидания. Она говорила: «Ты сначала должна стать профессиональной балериной, самодостаточной женщиной, независимым человеком. Быть такой, что кто бы тебе ни составил партию, ты никогда бы не была при ком-то». В итоге так и получилось. Но тогда я отодвигала маму и шла на свидание», – рассказала звезда.

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