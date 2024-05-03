Анастасия Волочкова высказалась о собирающейся ее «спасать» Кудрявцевой: «Леру считала своим другом»

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева обрушились с критикой на балерину Анастасию Волочкову, которая уехала отдыхать на Мальдивы.

В частности, Кудрявцева считает, что у балерины якобы проблемы и ее «надо спасать», а Гордон сообщила, что Волочкова летела на Мальдивы в экономклассе с букетом белых роз и всех обманывает по поводу стоимости билетов.

В комментарии Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова заявила, что не понимает нападок на нее со стороны телеведущей и юриста. Она отметила, что прилетела на отдых после насыщенного графика и заслужила жить так, как ей хочется.

«Все, что у меня есть в жизни, я заработала своим собственным трудом. Честно говоря, не понимаю, за что на меня обрушились Лера и Катя. Я знакома с обеими. Леру вообще считала своим другом. И мне удивительно другое. Если Лера от чистого сердца хочет что-то мне посоветовать или сказать, у нее же есть мой мобильный телефон. Зачем это делать в публичном пространстве?» — недоумевает Анастасия.

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Она также сообщила, что не собиралась скрывать того, что летела на отдых экономклассом.