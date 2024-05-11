Стилист Темиралиева: почему Бузова и Бородина делают высокий хвост, а Волочкова — низкий

Стилист
По мнению эксперта, высокие хвосты, которые часто делают телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, подчеркивают их дерзкий, сильный характер. В то же время балерина Анастасия Волочкова нередко создает из волос низкий хвост, что говорит о ее женственности.
«Высокий хвост — это прическа сильных и дерзких женщин, которые способны на многое и смело идут к цели и достигают ее», — заметила эксперт.
Низкий хвост Волочковой — это прическа мягких, интеллигентных и утонченных личностей.
Прическа крайне важна для женщины, она формирует ее имидж, создает ее образ и говорит о ней окружающим. По мнению стилиста Темиралиевой, разные прически могут нести разный информационный посыл.
Кроме того, стилист Темиралиева подчеркнула, что прическа должна гармонировать с общим стилем одежды. Для делового стиля подходят аккуратные прически, а для вечерних вариантов можно использовать более сложные и эффектные прически.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети А. Волочковой