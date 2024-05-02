Волочкова показала свежие фото и видео с Мальдив: «Пришли на завтрак, но у меня традиционно — листва»

Анастасия Волочкова рассказывала сайту Teleprogramma.pro, что планирует провести свой классический ежегодный отпуск на Мальдивах с доном Мигелем.

Мужчина около 15 лет назад был влюблен в балерину и даже дарил ей свадебное платье.

Журналист издания связался с артисткой, чтобы узнать, как все-таки проводит отпуск звезда.

Она взмолилась: «Пару дней, умоляю, без прессы!» Мы, конечно, не стали настаивать. Однако знаменитость сделала небольшой видеоотчет для нас с мальдивского завтрака.

«Пришли с Леночкой на завтрак, но у меня традиционно — листва», — со смехом отметила Волочкова.

Артистка решила подкрепиться листьями салата, а также киви. Обращалась балерина за кадром к некой Леночке. Выглядела при этом любимица публики необычайно свежо и нежно.