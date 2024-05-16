Волочкова призналась, что любила плотно поесть до балетного училища: «Обожала мамины пельмени»

Анастасия Волочкова в свои 48 лет продолжает выступать. Она следит за внешностью и признается, что питается листьями салат, овощами и белковыми продуктами. Балерина заверяет, что не употребляет алкогольные напитки. На этот раз она стала гостьей в шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3. Артистка рассказала о своем детстве. Она призналась, что отец Юрий Волочков хотел, чтобы она пошла по его стопам и стала теннисисткой.

Но уже в пять лет Анастасия поняла, что хочет связать свою жизнь с балетом. Она собиралась в балетное училище, но оказалось, что у нее нет данных. Из-за этого артистке пришлось работать особенно усердно. Практически весь день она находилась в училище. Тогда ее предпочтения в еде изменились.

«Я любила поесть, – вспоминает она. – Обожала мамины пельмени, помогала их ей готовить. Любила тортики. Но понимала, что балерина должна быть худенькая и стройная. И я заставила себя не испытывать чувство голода», – поделилась Волочкова.

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