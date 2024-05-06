Волочкова предстала у океана в длинном платье: «Утренний променад по мальдивскому побережью»

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком с Мальдивских островов.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком с отдыха на Мальдивах. На фотографии она позирует в роскошном платье на фоне живописного мальдивского побережья. 

Анастасия Волочкова стоит на берегу океана, где волны ласково касаются песчаного пляжа, а яркое солнце отражается в кристально чистой воде. Красота природы вокруг поражает воображение: белоснежный песок и голубое небо создают неповторимую атмосферу райского уголка. Платье Анастасии гармонично сочетается с окружающей природой, добавляя образу балерины еще больше элегантности и шарма.

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Анастасия Волочкова на Мальдивах. Фото: телеграм-канал Анастасии Волочковой

«Утренний променад по мальдивскому побережью. Как вам такие яркие краски природы?» - спросила Анастасия Волочкова у своей аудитории.

Поклонники, конечно же, заявили, что они в полном восторге от балерины и пейзажа.

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