Волочкова не скрыла, что столкнулась с хейтом из-за Мальдив: «Совершенно незаслуженно»

Балерина Анастасия Волочкова, известная своими любовью к Мальдивам, поделилась с сайтом Teleprogramma.pro впечатлениями от своего 23-го визита на райские острова.

Многие пользователи Сети заметили, что после отпуска Анастасия выглядит замечательно — еще более помолодевшей и посвежевшей. Артистка не скрыла, что после посещения любимых островов обычно так и бывает.

«Мальдивы всегда идут мне на пользу. Это место моей силы, я нашла его для себя из всей нашей планеты, и это был уже мой 23-й визит. За 12 лет я стараюсь летать два раза в год, в январе всегда сначала и до дня рождения, до 20 января. Потом в мае, так произошло в этот раз», — рассказала Волочкова.

В этот раз балерина отправилась на Мальдивы со своей подругой, режиссером и фотографом Леной Галицыной. Приятельницы не только отдыхали, но и работали над творческим проектом — съемкой клипа.

«Мы прекрасно проводили время: занимались спортом, много плавали. Помимо отдыха у нас был очень большой творческий проект. Это съемка клипа на мою песню «Слезы моих бывших». А когда я нахожусь в творчестве, я всегда прекрасно себя чувствую и выгляжу, глаза светятся», — поделилась Волочкова.

Балерина призналась, что даже в отпуске питалась практически одними салатными листьями, которые выращиваются на острове, а также вареными яйцами. А ее любимым напитком была вода с лаймом.

Увы, но даже при самом безупречном поведении артистка и ее подруга нарвались на грубость и жестокость подписчиков в комментариях. Однако Волочкова, как всегда, предпочла не обращать на это внимания.

«Не скрою, мы столкнулись с большим количеством хейта, незаслуженного абсолютно. Но мы никак на это не реагировали, просто улыбались и делали свое дело», — поведала звезда балета.

Пережив непростой период акклиматизации по возвращении в Россию, Анастасия Волочкова вновь приступила к работе. Разговаривая с журналистом Teleprogramma.pro, знаменитая блондинка призналась, что уже начала репетиции и подготовку к шоу «Одержимость», которое зрители увидят через две недели.

Читайте также:

Анастасия Волочкова покинула Мальдивы: «Это был невероятный отдых!»

Анастасия Волочкова — о том, как едва не утонула в океане на Мальдивах: «Я зацепилась за коралл и упала в воду»