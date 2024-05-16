Харламов признался, что весит 108 килограммов и не хочет худеть: «Я очень не люблю себя мучить»

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус сильно поправился. Он сам шутил на эту тему, когда оказывался на сцене. Юморист пытался худеть, но потом вес вернулся. Недавно у него произошли изменения в жизни.

Артист сделал предложение своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Теперь пара готовится к свадьбе. Многие думали, что к этому событию Гарик захочет вернуться в форму. Но в эфире передачи «Вопрос ребром» он объяснил, почему не хочет больше худеть.

«Я не худею, я не худеющий. Сейчас вешу 108 килограммов. В прошлом году я похудел на 20 килограммов, я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в «Камеди» отправили мое жирное тело в небо. Сказали: «Прощай». Но оно упало. Я очень не люблю себя мучить в плане отказа от вкусной еды. Я ненавижу это. Давайте будем жить долго, очень красиво, но очень скучно и невкусно. Это сразу депрессия», – высказался юморист.

Напомним, что Гарик после расставания с Асмус продолжал жить с ней под одной крышей. Между ними случались ссоры. Лишь недавно они разъехались и снова стали дружески общаться. Артист заверяет, что его главной любовью является дочка Анастасия. Более того, он признался, что хочет завести еще детей.

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