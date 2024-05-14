Гарик Харламов после помолвки с Катериной Ковальчук признался, что хочет снова стать отцом

Гарик Харламов редко рассказывает о личной жизни. Но недавно он решился на важный шаг. Юморист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Он рассказал, что она расплакалась, когда увидела кольцо.

Теперь пара готовится к свадьбе, но подробностей предстоящего торжества они не раскрывают. 14 мая актер стал гостем в шоу Басты «Вопрос ребром». Там он лишь обмолвился, что находится в отношениях. Когда Гарика спросили, какая история у него пропитана нежность и любовью.

«Я могу рассказать. Вот у меня дочь родилась 10 лет назад. Это прекрасное было ощущение. Крайне смешно рассказывать о событии, которое случилось 10 лет назад. Вся моя любовь — это дочка, которую я обожаю. Жить без нее не могу. Еще хочу детей! Конечно, безусловно! Все будет», — заявил Гарик в шоу на YouTube-канале Gazgolder.

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Напомним, что юморист развелся с Кристиной Асмус в 2022 году. Спустя время они смогли наладить дружеские отношения.

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