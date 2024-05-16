Блогер Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями: «Наша Оливка наконец-то с нами»

А 28-летняя Юлия поделилась кадрами из роддома. Она рассказала, что наследница родилась с весом 4000 граммов и ростом 55 см. Рожать блогерша решила в роддоме в Москве.

«Наша Оливка наконец-то с нами», — заявила Годунова.

Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие поздравили пару с пополнением в семье. Напомним, что влюбленные вместе уже семь лет. Влад зарабатывает сотни миллионов рублей благодаря роликам, которые выкладывает в YouTube. Также он открыл в Москве парк развлечений А4 Kids City.