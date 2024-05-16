Блогер Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями: «Наша Оливка наконец-то с нами»

Влад Бумага, или Влад А4, стал популярным в России блогером. Не так давно стало известно, что его возлюбленная Юлия Годунова беременна. А 15 мая пара сообщила, что они впервые стали родителями. В соцсети блогер-миллионик выложил трогательное фото с новорожденной дочкой. Оказалось, что пополнение в семье случилось неделю назад. Новоиспеченный отец решил раскрыть имя крохи.
«08.05.2024 – Оливия», – написал он.
Влад Бумага с дочкой. Фото: соцсети Влада Бумаги
А 28-летняя Юлия поделилась кадрами из роддома. Она рассказала, что наследница родилась с весом 4000 граммов и ростом 55 см. Рожать блогерша решила в роддоме в Москве.
«Наша Оливка наконец-то с нами», — заявила Годунова.
Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие поздравили пару с пополнением в семье. Напомним, что влюбленные вместе уже семь лет. Влад зарабатывает сотни миллионов рублей благодаря роликам, которые выкладывает в YouTube. Также он открыл в Москве парк развлечений А4 Kids City.
Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями. Фото: соцсети Юлии Годуновой
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