Блогер Влад Бумага заработал за 2023 год 794 миллиона рублей

Российские селебрити имеют, зачастую, свой бизнес. В 2023 году Ида Галич решила расширить территорию доставки своих суши «Еджи». Ее фирма существует уже почти три года. Цена на ее продукцию выше, чем во многих других аналогичных фуд-компаний.

Так шесть штук «Филадельфии» стоят у нее 930 рублей. Доходы ее бизнеса только растут. В прошлом году ООО «Еджи», которая принадлежит Галич на 30%, принесла 8,1 миллионов рублей выручки и 2,7 миллионов рублей чистой прибыли.

А Полина Гагарина с 2019 года владеет фирмойООО «Джейси-Гагараком», которая продает рекламу в соцсетях. И благодаря этому бизнесу певица смогла заработать 38,3 миллиона рублей, а чистая прибыль составила – 36,5 миллионов рублей.

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Но больше их щаработал блогер Влад Бумага или Влад А4. Он создает ролики и песни, а также разный контент для детсткой аудитории. У блогера, которому 27 лет, существует фирма ООО «Ачетыре». В 2022 году она ему принесла 278 миллионов выручки и 122 миллиона чистой прибыли. Спустя год чистый доход увеличился на целых 209%. Он уже получил 377,3 миллиона рублей, а выручка составила 794 миллиона рублей, пишет KP.RU.